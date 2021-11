Популярному антибиотику нашли новое применение

Международная команда исследователей нашла, что терапия с помощью пенициллина значительно снижает риск развития ревмокардита у детей и подростков. Посвященная новому применению популярного антибиотика статья ученых опубликована в The New England Journal of Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Возникающим после перенесенной острой ревматической лихорадки ревмокардитом, или ревматической болезнью сердца, больны около 40,5 миллиона человек по всему миру. Каждый год она уносит жизни по крайней мере 306 тысяч человек. До сих пор не было известно, способны ли антибиотики эффективно предотвращать развитие болезни.

В клиническом исследовании GOAL приняли участие 818 детей и подростков из Уганды в возрасте от пяти до 17 лет, у которых в скрытой форме был диагностирован ревмокардит. Участников исследования разделили на две группы. Одним каждые четыре недели на протяжении двух лет давали инъекции бензатина бензилпенициллина, остальным же не давали ничего. Все участники исследования в его начале и конце прошли эхокардиографию - вариант УЗИ, позволяющий получить с помощью ультразвуковых волн изображения сердца.

Лишь у трех из 399 участников экспериментальной группы - 0,8 процента - эхокардиограмма показала осложнения ревмокардита. При этом из 400 участников контрольной группы осложнения наблюдались у 33 человек - 8,3 процента. Исследователи признают, что у двух из тех трех человек в экспериментальной группе, у которых развились осложнения, наблюдались серьезные побочные эффекты от применения пенициллина, в частности, анафилактическая реакция.

"Результаты [исследования] показывают, что на 13 детей, которым была оказана терапия в течение двух лет, у одного удастся предотвратить развитие болезни", - отметил один из исследователей, научный сотрудник Детского научно-исследовательского института Мердока (Австралия) Даниэль Энгельманн. По мнению ученых, результаты исследования указывают на критическую роль программ раннего выявления в лечении ревмокардита - у большинства пациентов болезнь выявляется на последних стадиях.