Изучен механизм возникновения нарушения свертываемости крови при COVID-19

Ученые Линчепингского университета в Швеции изучили механизм возникновения нарушения свертываемости крови при коронавирусной инфекции. Результаты опубликованы в Journal of the American Chemical Society, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе исследования специалисты создали компьютерное моделирование, в котором рассмотрели, как спайковый белок коронавируса продуцирует амилоид (неправильно свернутые белки, которые теряют свои свойства и образуют амилоидные бляшки). Три из семи изученных последовательностей показали потенциальную выработку амилоида. Дальнейшие эксперименты выявили, что при воздействии спайкового белка коронавируса на коагулянт фибрин он не разрушается плазмином, что приводит к проблемам со свертываемостью.