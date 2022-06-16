Названы способы поднять давление без лекарств

Врач-терапевт Марат Фаррахов перечислил действенные способы для поднятия низкого давления без лекарств, об этом он рассказал на официальной странице "ВКонтакте", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению специалиста, прежде чем поднимать давление самостоятельно, необходимо выяснить причины его понижения. Зачастую это вовсе не безобидный признак, который может указывать на наличие серьезных заболеваний. Но если гипотония - индивидуальная особенность организма и никаких патологий не выявлено, то можно справиться с ней без лекарственных препаратов. В первую очередь врач советует больше двигаться и изменить режим питания.

"Если вы любите голодать ради похудения или просто привыкли есть 1 раз в день, то от гипотонии избавиться вам будет непросто. Приучите себя есть 3-5 раз в день. Особенно стоит налегать на белковую пищу", - отметил Фаррахов.

Гипотоникам пойдут на пользу умеренные физические нагрузки и употребление соленой пищи, но здесь необходимо знать меру. При низком давлении можно и нужно пить кофе, а вот от приема лекарств без назначения врача лучше отказаться.