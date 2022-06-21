Врач объяснила, кому опасны аттракционы

Для юношей и девушек, у которых есть проблемы с сосудами, аттракционы могут быть смертельно опасны. Об этом URA.RU сообщил кардиолог Юрий Конев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, при низком артериальном давлении ускорение на аттракционах может привести к гипоксии головного мозга.

"Все зависит от состояния сосудистого русла. Если есть нарушения, которые в юные годы часто встречаются у лиц женского пола, у них бывает снижение артериального давления, то все эти ускорения могут привести к обеднению в кровоснабжении головного мозга. У большинства сосудистые русла не приспособлены, не натренированы для таких мероприятий", - объяснил врач.

Как добавил кардиолог, пожилым людям также не стоит посещать аттракционы. По его словам, чем больше ускорение на таких экстремальных развлечениях, тем выше риск нарушения кровообращения и возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.