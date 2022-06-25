Врач рассказала, когда нельзя спать под утяжеленным одеялом

Тяжелые одеяла помогает быстрее заснуть, снижают уровень стресса и успокаивают нервную систему, сообщила "Москве 24" врач-терапевт Татьяна Романенко, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению специалиста, утяжеленные одеяла действительно способствуют быстрому расслаблению мышц, снижают давление и успокаивают организм, но вся польза от такого одеяла сойдет на нет, если неправильно подобрать его.

"Слишком тяжелое одеяло может приводить к проблемам с дыханием. Человеку тяжело вздохнуть, у него возникает психологическое ощущение нехватки воздуха. Это не будет способствовать хорошему сну", - предупредила врач.

Если при использовании утяжеленного одеяла человек чувствует дискомфорт, то лучше отказаться от этого элемента постельного белья. Также утяжеленные одеяла противопоказано использовать при заболеваниях дыхательной системы и проблемах с легкими.