Как проверить, есть ли запах изо рта?

Причинами неприятного запаха изо рта могут быль заболевания ЛОР-органов или желудка и кариес, сообщила в своем Telegram-канале врач-гастроэнтеролог Ольга Смирнова, передает Day.Az.

Самая частая причина, на которую приходится 85% всех случаев галитоза - это результат жизнедеятельности бактерий, чаще всего они размножаются в глубоких бороздках и на корне языка. Чтобы проверить, есть ли неприятный запах изо рта. Нужно взять скребок для языка или чайную ложку.

"Надо сделать небольшой соскоб у корня и оставить это на 30 секунд, а потом понюхать. Если запах есть, то на протяжении 5-7 дней используем после чистки зубов зубную нить и ополаскиватели для рта. Каждый раз после еды полощем рот водой. Пьем достаточное количество воды и, если в рационе много белка, снижаем его количество", - рассказала врач.

Если неприятный запах сохраняется длительное время, то стоит обратиться за консультацией к врачу. Галитоз может указывать на деформацию пищевода, язву желудка и даже онкологические заболевания.