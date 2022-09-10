Названы болезни сердца, которые проявляются у подростков

Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Юрий Серебрянский рассказал, что в подростковом возрасте может дать о себе знать порок сердца, а чрезмерные нагрузки и быстрый рост ребенка могут привести к аритмии и сердечной недостаточности. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az.

"Бывает врожденный порок сердца, заращение межпредсердной перегородки, которую не диагностировали или врачи оставили на вырост. Сказали следить. А ребенок ходит на физкультуру, занимается, чтобы не показывать, что он слабее или что-то не так. Все это может быть опасно", - рассказал кардиолог.

Он отметил, что чрезмерные физическое и эмоциональное напряжение в подростковом возрасте также могут навредить и без порока сердца. Серебрянский подчеркнул, что сердце подростка может не успеть за его ростом. В таких случаях следует обратиться к специалисту и провести обследование сердца, добавил доктор медицинских наук.