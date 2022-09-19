Как часто ребенок должен посещать стоматолога?

Кариес у ребенка может начать развиваться с двух лет, поэтому посещать детского стоматолога лучше не реже, чем раз в полгода, рассказал "Мосленте" стоматолог-ортопед, ортодонт, основатель клиник Smile Spa и Kovalchuk Clinic Сергей Ковальчук, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Частота посещения стоматолога зависит от состояния зубов малыша, если у ребенка ранее был обнаружен кариес, то стоит проходить осмотр дважды в год. При этом важно обратить внимание и на прикус, неестественное положение зубов влечет за собой проблемы со здоровьем.

"Нарушение баланса в зубочелюстной системе может привести к нарушению осанки, смещению позвонков и таза, гипертонусу, болезненности мышц и их спазму, хроническим головным болям. Нарушение прикуса может беспокоить и с точки зрения эстетики. Избежать серьезных проблем с прикусом поможет наблюдение у ортодонта с четырех-пяти лет", - объяснил специалист.

Врач отметил, чтобы избежать преждевременной потери молочных зубов, ребенок должен получать правильное и сбалансированное питание, не испытывать недостатка в витаминах и полезных веществах.