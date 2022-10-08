В чем польза горячей ванны для здоровья?

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что горячая ванна оказывает на человека расслабляющий эффект, расширяет сосуды по всему организму, что положительно сказывается на нервной и сердечно-сосудистой системах. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az.

"Горячая ванна имеет расслабляющий эффект, расширяет сосуды в мышцах, в органах. Это расслабление влияет на нервную систему, сердечно-сосудистую систему, особенно если ванна с морской солью, эфирными маслами. Например, лаванда очень хорошо расслабляет", - рассказала Ярцева.

По ее словам, прием горячей ванны может помочь снять спазмы. Кроме того, ванна с горячей водой помогает и в дерматологическом смысле, подчеркнула врач.