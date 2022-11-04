Названы опасные признаки нехватки соли в организме

Полностью исключать из рациона соль смертельно опасно, острая нехватка натрия может привести к развитию нервных расстройств и заболеваниям сердца. Об этом порталу "Доктор Питер" сообщила врач-диетолог Евгения Оганезова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чтобы избежать проблем со здоровьем многие отказываются от соли, ее переизбыток опасен резким повышением артериального давления, задержкой жидкости в организме и отеками. Однако нехватка соли не менее пагубно влияет на организм.

"Дефицит может привести к депрессиям, нервным и психическим заболеваниям, нарушениям пищеварения и сердечно-сосудистой деятельности, спазмам гладкой мускулатуры, остеопорозу, анорексии. При хронической нехватке составляющих соль ионов, как и других макроэлементов в организме, возможен смертельный исход", - предупредила врач.

Ионы натрия способствуют выработке соляной кислоты - важного компонента желудочного сока. Нехватка солей натрия грозит постоянным ощущением слабости и повышенной утомляемостью. В некоторых случаях, дефицит соли может стать одним из решающих факторов развития депрессии.