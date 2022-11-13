Кому нельзя есть гематоген?

Гематоген часто прописывают пациентам для профилактики дефицита железа в организме, однако есть его в больших количествах, не проконсультировавшись с врачом, может быть опасно. Об том "Вечерней Москве" сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова, передает Day.Az.

Не стоит думать, что гематоген - обычная, но более полезная конфета. Белок альбумин, входящий в его состав, богат железом, его стоит употреблять при анемии. При том важно не есть гематоген без назначения врача, перед его употреблением лучше сдать анализы и определить уровень ферритина в крови.

"Людям, страдающим сахарным диабетом и лишним весом, важно помнить, что калорийность гематогена достаточно высокая. Им можно употреблять его с осторожностью и в маленьких дозировках",- отметила врач.

Орехи и фрукты или шоколадная глазурь в гематогене увеличивают его калорийность и могут привести к набору лишнего веса.