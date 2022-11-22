Врач объяснила, почему нельзя пить воду стоя

Привычка пить воду на ходу может негативно отразиться на здоровье, сообщила порталу "Доктор Питер" врач-педиатр, кандидат медицинских наук Ирина Юзуп, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Любые напитки лучше пить в положении сидя, когда мышцы и нервная система расслаблены. Лучше отдать предпочтение не холодному или горячему напитку, а стакану воды комнатной температуры.

"Питье воды стоя провоцирует нарушение баланса жидкостей в организме, что может привести к накоплению жидкости в суставах и развитию артрита", - предупредила врач.

При этом, воду лучше пить за полчаса до и два часа после еды, в противном случае, жидкость будет мешать правильной работе кишечника, пища будет дольше перевариваться. Привычка пить сидя помогает улучшить пищеварение, работу почек и мочевого пузыря.