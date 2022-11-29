Педиатр назвал признаки переохлаждения у ребенка

В осенне-зимний период прогулки с ребенком могут привести к переохлаждению. По этой причине нужно соблюдать правила - например, остаться дома, если температура воздуха опустилась ниже -15 градусов. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-педиатр, неонатолог "ИНВИТРО - Воронеж" Елена Игринева, передает Day.Az.

"Не рекомендуется гулять при температуре ниже 15 градусов по Цельсию, при пронизывающем порывистом ветре. Дождливая погода не является ограничением для прогулок. Начинать прогулки с новорожденным ребенком обычно рекомендуется в возрасте 7-10 дней. Первая прогулка кратковременная, порядка 10 минут, с дальнейшим постепенным увеличением времени пребывания на свежем воздухе. Поэтому, утверждение, что чем старше ребенок, тем больше времени ему рекомендуется для пребывания на улице, является верным", - сказала она.

По словам специалиста, прогулка - лучшее средство для повышения иммунитета и укрепления здоровья. Свежий воздух способствует повышению аппетита, улучшению обмена веществ, питательные вещества усваиваются активнее. Также времяпрепровождение на улице служит профилактикой нарушения зрения у детей.

"Одевая ребенка на прогулку, важно ориентироваться именно на свои ощущения комфорта и не укутывать ребенка. Детей первого года жизни лучше одевать на один слой одежды больше, чем себя. На улице они чаще спят, поэтому важно одеть немного теплее. Если ребенок постарше, важно надевать одежду, не препятствующую движениям. Гуляя продолжительное время, важно контролировать, не слишком ли тепло одет ребенок. Правильнее проверить затылок или шею своей теплой рукой. Если эти области влажные, значит ему жарко", - добавила врач-педиатр.

Понять, что ребенок замерз, можно по нескольким признакам: холодный затылок, дрожание, беспокойное поведение или, наоборот, снижение активных движений, вялость (особенно выражено у детей первых шести месяцев жизни), бледность кожных покровов и частое чихание.

"Чтобы избежать присоединения инфекции после переохлаждения, промокшего или замерзшего ребенка необходимо отправить домой. Дома желательно принять теплую ванну, чтобы он согрелся. После купания активно вытереть насухо, можно провести легкий согревающий массаж. Далее предложить ребенку теплое питье (чай, компот, отвар шиповника)", - заключила Игринева.