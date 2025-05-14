Музыкальное сообщество вспоминает Бахрама Мансурова

Безупречное исполнение мугама требует от исполнителя врожденного таланта, исключительного мастерства, теоретической подготовки и особого творчества. С этой точки зрения весьма показательно творчество народного артиста, известного тариста Бахрама Мансурова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, исполняется 40 лет со дня смерти выдающегося тариста, мастера исполнения мугама, народного артиста Бахрама Мансурова.

Бахрам Мешади Сулейман оглу Мансуров родился в Баку 12 февраля 1911 году. Сама судьба предопределила будущее Бахрама Мансурова. Он родился в музыкальной семье. В роду Мансуровых тар стал своего рода семейным инструментом. На нем играл и дед Бахрама - Мешади Мелик, большой знаток мугамов. В истории азербайджанской музыкальной культуры Мешади Мелик оставил след как основоположник классических мугамных меджлисов в Баку и на Абшероне.

Дед Бахрама Мансурова - один из первых пропагандистов национальной музыки. Его дядя - Мирза Мансур - также внес вклад в развитие исполнительского мастерства, долгие годы преподавал в консерватории. Отец Бахрама - Мешади Сулейман бей - превосходно играл на таре, знал все тонкости мугама и привил эту любовь сыну, он славился как меценат и виртуозный исполнитель на таре. Мешади Сулейман бей часто устраивал в своем особняке в Ичеришехер музыкальные меджлисы.

В возрасте 19 лет Бахрам Мансуров был приглашен выдающимся композитором Муслимом Магомаевым в первый нотный оркестр народных инструментов. С 1929 года музыкант работал в Азербайджанском государственном восточном оркестре, затем - в Оркестре народных инструментов Азербайджанского радио, был солистом Азербайджанской государственной филармонии, где аккомпанировал таким корифеям мугамного искусства, как Джаббар Гаръягдыоглу, Гусейнгулу Сарабский, Сеид Шушинский. В последующие годы Бахрам Мансуров был солистом Азербайджанского государственного театра оперы и балета, работал с выдающимися оперными исполнителями Явером Калантарли, Гусейнагой Гаджибабабековым, Алиовсатом Садыговым, Хагигат Рзаевой.

Мугамы "Чахаргях" /1970/ и "Раст" /1978/ в исполнении Бахрама Мансурова были переложены на ноты, а "Баяты-Шираз", "Гумаюн", "Шур", "Баяты-кюрд", "Чахаргях" по инициативе ЮНЕСКО были впервые записаны на граммофонные пластинки.

Неутомимый пропагандист азербайджанской народной музыки, выдающийся тарист Бахрам Мансуров подготовил много спектаклей с непревзойденными исполнителями мугамов Рубабой Мурадовой, Сарой Гадимовой, Абульфатом Алиевым, Гюльхар Гасановой, Зейнаб Ханларовой, Маисом Салмановым, Бакиром Гашимовым, Гулу Аскеровым, Арифом Бабаевым, Назакет Мамедовой, Бабой Махмудоглу и др. Бахрам Мансуров - первый азербайджанский музыкант, в исполнении которого национальные мугамы, записанные по инициативе ЮНЕСКО на пластинки и CD-диски, распространились по всему миру.

Бахрам Мансуров вошел в историю музыкального искусства Азербайджана и как собиратель и хранитель классических азербайджанских мугамов. Все мугамы, дарамеды, диринге, теснифы и ренги в исполнении выдающегося тариста переложены на ноты его сыном, композитором Эльдаром Мансуровым.

Выдающийся музыкант в 1978 и 1983 годах достойно представлял Азербайджан на Международном мугамном симпозиуме в Самарканде.

Народный артист Бахрам Мансуров скончался 14 мая 1985 года на 75-м году жизни.