Telegram увеличит количество рекламы

Мессенджер Telegram расширил функциональность своей рекламной платформы Telegram Ads, внедрив возможность размещения объявлений непосредственно внутри чат-ботов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на издание Sostav, это нововведение призвано открыть дополнительные возможности для точечного таргетинга и обеспечить брендам взаимодействие с более вовлеченной аудиторией.

Новый рекламный формат позволяет продвигать различные типы объектов: каналы, отдельные публикации, мини-приложения (Telegram Mini Apps, TMA), а также личные или бизнес-профили пользователей. Минимальная стоимость за тысячу показов (CPM) установлена на уровне €1.

Для повышения привлекательности объявлений предусмотрена опция добавления аватара продвигаемого канала. По данным платформы, это может увеличить CPM на 30%. Заголовок рекламного сообщения всегда будет формироваться из названия рекламируемого объекта. Описание объявления можно настраивать, используя до 160 символов для краткой и информативной подачи.

Таргетинг в рамках нового формата осуществляется путем выбора конкретных чат-ботов. Рекламодатели могут вручную указать до 9 ботов, а для расширения охвата доступна функция "Add similar bots", предлагающая похожие варианты. Однако при выборе 10 и более ботов автоматический подбор аналогов становится недоступным. Важной особенностью формата является отсутствие поддержки гео-таргетинга.