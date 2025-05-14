Анита Ананд стала новой главой МИД Канады

Министр по инновациям, науке и промышленности Анита Ананд назначена главой МИД Канады в рамках перестановок в кабинете министров, которые провел премьер-министр Марк Карни. Церемонию приведения министров к присяге, которая состоялась в резиденции генерал-губернатора страны Мэри Саймон в Оттаве, транслировали канадские телеканалы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ананд на разных постах работала в правительстве бывшего премьер-министра Джастина Трюдо (2015-2025) с 2019 года. В частности, она была министром обороны, министром транспорта и председателем Совета казначейства Канады. После того, как Карни стал премьер-министром в марте 2025 года, он перевел ее на позицию министра по инновациям, науке и промышленности.

Другие ключевые посты в правительстве также получили министры, работавшие с Трюдо. Экс-глава МИД Мелани Жоли сохранила свое место в правительстве, но теперь будет работать в качестве министра промышленности, а также отвечать за экономическое развитие франкоязычного региона Квебек. Христя Фриланд сохранила пост министра транспорта, но теперь еще будет отвечать и за внутреннюю торговлю. Главой Минфина остался Франсуа-Филипп Шампань. Министр общественной безопасности Дэвид Макгинти назначен министром обороны.

Всего в новый кабинет министров вошли 28 человек. Из них 13 министров работали в правительстве Трюдо, а 15 политиков впервые получили министерские портфели. В частности, бывший телеведущий Эван Соломон стал министром по вопросам искусственного интеллекта и цифровых инноваций. Кроме того, он получил портфель министра, отвечающего за развитие промышленного региона Южное Онтарио.

16 декабря 2024 года занимавшая в то время должность вице-премьера и министра финансов Фриланд объявила, что уходит в отставку, так как глава кабинета Джастин Трюдо решил перевести ее на другую работу. Это спровоцировало критику в адрес премьера со стороны оппозиции и ряда общественных деятелей, которые потребовали его немедленной отставки ввиду неспособности контролировать правительство. В итоге Трюдо покинул пост лидера правящей партии и оставил должность премьера, а его преемником стал Карни. Он сразу вернул Фриланд в кабинет, назначив ее министром транспорта. 28 апреля Либеральная партия Канады выиграла досрочные парламентские выборы, а Карни сохранил за собой пост главы правительства.