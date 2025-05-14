В Азербайджане выросла средняя зарплата

За первые три месяца 2025 года в Азербайджане наблюдается заметный рост доходов работников - средняя номинальная заработная плата по стране составила 1083,8 маната, что на 10% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, самые высокие зарплаты традиционно зафиксированы в таких сферах, как добывающая промышленность, финансы и страхование, информационные технологии и связь, научно-техническая деятельность, а также транспорт и логистика.

По состоянию на 1 апреля 2025 года в стране насчитывается около 1 774 900 наемных работников. Из них 880 100 человек трудятся в государственном секторе, 894 800 - в частном.

Наиболее крупные доли занятых приходятся на торговлю и ремонт транспорта (18,6%), образование (18,6%), промышленность (13,7%), здравоохранение и социальные услуги (8,5%), строительство (6,6%) и государственное управление с обороной (6,3%). Остальные распределены между различными отраслями экономики.