США предупредили о рисках использования некоторых чипов

Американская администрация порекомендовала компаниям по всему миру отказаться от использования чипов искусственного интеллекта (ИИ) китайского производителя Huawei.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По ее данным, применение таких микропроцессоров "может повлечь за собой уголовное наказание за нарушение экспортного контроля США".

Согласно заявлению американского министерства торговли, процессоры Ascend от Huawei подлежат экспортному контролю, поскольку они почти наверняка содержат американские технологии или были изготовлены с их использованием.