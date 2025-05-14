LED-компания из Нидерландов хочет выйти на рынок Азербайджана
Нидерландский производитель светодиодных ламп хочет выйти на азербайджанский рынок.
Как передает Day.Az, об этом заявил Trend генеральный директор нидерландской компании "Photon Dancing" Вилко Веркюль в кулуарах 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки (Caspian Agro) и 30-й юбилейной Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности (InterFood Azerbaijan) в Баку.
"Компания "Photon Dancing" является производителем светодиодных (LED) ламп. Мы проводим эту работу совместно с корпорацией "Grow Group". Это наш первый визит в Азербайджан. Компания хотела бы найти здесь клиентов. "Grow Group" - это торговая компания, у которой много клиентов. Мы ищем возможности вывести нашу продукцию на новые рынки. Будь то азербайджанские компании или корпорации из других стран - мы будем рады сотрудничеству с новыми партнерами", - сказал он.
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