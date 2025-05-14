Жозе Моуриньо уходит из "Фенербахче"

Португальский наставник Жозе Моуринью покинет стамбульский "Фенербахче" по завершении текущего сезона.

Как передает Day.Az со ссылкой на SporX, переговоры между клубом и тренером завершены, и стороны приняли решение о прекращении сотрудничества. Президент "Фенербахче" Али Коч подтвердил, что не планирует обсуждать с Моуринью возможность его дальнейшего пребывания в команде.

Сам Моуринью заявил, что открыт к предложениям от европейских клубов, а также рассматривает возможный переход в команды из Саудовской Аравии.

Отмечается, что в случае досрочного расторжения контракта "Фенербахче" должен будет выплатить тренеру компенсацию в размере не менее 15 миллионов евро.