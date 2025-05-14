Жозе Моуриньо уходит из "Фенербахче"
Португальский наставник Жозе Моуринью покинет стамбульский "Фенербахче" по завершении текущего сезона.
Как передает Day.Az со ссылкой на SporX, переговоры между клубом и тренером завершены, и стороны приняли решение о прекращении сотрудничества. Президент "Фенербахче" Али Коч подтвердил, что не планирует обсуждать с Моуринью возможность его дальнейшего пребывания в команде.
Сам Моуринью заявил, что открыт к предложениям от европейских клубов, а также рассматривает возможный переход в команды из Саудовской Аравии.
Отмечается, что в случае досрочного расторжения контракта "Фенербахче" должен будет выплатить тренеру компенсацию в размере не менее 15 миллионов евро.
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