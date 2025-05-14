Названы лучшие пляжи Европы

Греческая набережная на полуострове Кассандра названа самым красивым пляжем Европы.

Как передает Day.Az, соответствующий рейтинг составили специалисты туристической организации European Best Destinations.

Лучшим местом для отдыха на побережье океана стал пляж лагуны Порт Гларокавос (Port Glarokavos Lagoon), который расположен на полуострове Кассандра на севере Греции. Это место часто называют "голубой лагуной" из-за прозрачной бирюзовой воды и мягкого золотистого песка, которые окружают сосновые заросли. Пляж считается самым фотогеничным.

На втором месте расположилась итальянская набережная Кала Брандичи (Cala Brandinchi), она расположена на острове Сардиния в Средиземном море. Пляж также имеет неофициальное название "маленький Таити" из-за белого мелкого песка и кристально чистой воды. На третьей строчке оказался островной берег с красновато-золотистыми песками Кала Прегонда (Cala Pregonda), который находится на испанском острове Менорка.

Остальной топ между собой поделили пляжи Кала Луна (Cala Luna), Италия; Гале Фонтаньяш (Gale Fontainhas) на юге Португалии, еще одно побережье Сардинии - Ла Пелоза (La Pelosa), а также Плайя-де-Лос-Муэртос, Испания. В список красивейших мест также вошли набережная Ассос (Assos) на острове Кефалония, Греция; хорватский пляж Банье (Banje) и Гульпиюри (Gulpiyuri) в испанском городе Льянес.