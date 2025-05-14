https://news.day.az/unusual/1752538.html К визиту Трампа в Эр-Рияде установили передвижной McDonald’s - ВИДЕО К приезду Дональда Трампа, зная его любовь к "Биг Маку" и диетической Кока-Коле, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде специально создали и припарковали возле медиацентра под названием "Media Oasis" передвижной фургончик "McDonald's", предназначенный для обслуживания президентского визита и сопровождающих его журналистов.
К визиту Трампа в Эр-Рияде установили передвижной McDonald’s - ВИДЕО
К приезду Дональда Трампа, зная его любовь к "Биг Маку" и диетической Кока-Коле, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде специально создали и припарковали возле медиацентра под названием "Media Oasis" передвижной фургончик "McDonald's", предназначенный для обслуживания президентского визита и сопровождающих его журналистов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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