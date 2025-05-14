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К визиту Трампа в Эр-Рияде установили передвижной McDonald’s - ВИДЕО

К приезду Дональда Трампа, зная его любовь к "Биг Маку" и диетической Кока-Коле, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде специально создали и припарковали возле медиацентра под названием "Media Oasis" передвижной фургончик "McDonald's", предназначенный для обслуживания президентского визита и сопровождающих его журналистов.