В Азербайджане меняется формат аграрных выставок

Со следующего года организуемая нами сельскохозяйственная выставка будет проводиться в новом формате.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал директор Центра аграрных инноваций минсельхоза Азербайджана Анар Джафаров во время выступления на II Международном аграрном инновационном форуме, проходящем в рамках 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки (Caspian Agro) в Баку.

"Начиная со следующего года, мероприятие будет проводиться в рамках "Agro Week". Это, в свою очередь, предоставит больше возможностей и времени нашим фермерам, хозяйствам и компаниям-поставщикам для налаживания деловых контактов. Данные мероприятия будут проводиться не только в Бакинском Экспо-центре, но и на территории частных хозяйств", - сказал А.Джафаров.

Говоря о Международном аграрном инновационном форуме, который будет проводиться в течение трех дней, он отметил, что форум будет посвящен приоритетным направлениям в аграрной сфере.