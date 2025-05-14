Трамп провел встречу с главой Сирии

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с новым главой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, лидеры двух стран встретились в Эр-Рияде перед началом саммита США и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Встреча президентов США и Сирии стала первой за 25 лет. Во вторник Трамп объявил, что США по просьбе наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана снимут санкции, введенные против Сирии во время правления Башара Асада.

Ахмед аш-Шараа, носивший прозвище Абу Мухаммед аль-Джулани, по-прежнему остается в американском списке особо опасных террористов.

Во вторник Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым государственным визитом после вступления в должность главы государства. В рамках ближневосточного турне президент США также посетит Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

В первый день визита США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений и инвестиционных обязательств на сумму свыше $600 млрд. Согласно заявлению Белого дома, это крупнейшая экономическая сделка в истории сотрудничества двух стран.