https://news.day.az/world/1752576.html Ляйен признали виновной в сокрытии деталей сделок по COVID-вакцинам Суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин против COVID-19 в 2021-2023 годах. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ляйен признали виновной в сокрытии деталей сделок по COVID-вакцинам
Суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин против COVID-19 в 2021-2023 годах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Суд признал доводы истца обоснованными", - говорится в постановлении суда.
Обвинения против фон дер Ляйен выдвинула газета The New York Times в 2023 году, утверждая, что глава Еврокомиссии необоснованно отказала в публикации СМС-сообщений, в которых она согласовала с главой компании Pfizer Альбертом Бурла положения контрактов по закупкам вакцин для Евросоюза более чем на €30 млрд.
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