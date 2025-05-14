Ляйен признали виновной в сокрытии деталей сделок по COVID-вакцинам

Суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин против COVID-19 в 2021-2023 годах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Суд признал доводы истца обоснованными", - говорится в постановлении суда.

Обвинения против фон дер Ляйен выдвинула газета The New York Times в 2023 году, утверждая, что глава Еврокомиссии необоснованно отказала в публикации СМС-сообщений, в которых она согласовала с главой компании Pfizer Альбертом Бурла положения контрактов по закупкам вакцин для Евросоюза более чем на €30 млрд.