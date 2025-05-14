НАТО разрабатывает план по увеличению оборонных расходов

Страны Североатлантического альянса начали разрабатывать соглашение о значительном увеличении расходов на оборону таким образом, чтобы это могло смягчить требование президента США Дональда Трампа тратить 5 процентов от ВВП на военные нужды.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Переговорщики в военном альянсе добиваются прогресса на пути к достижению 5 процентов ВВП на оборону и расходы, связанные с обороной, к 2032 году в преддверии саммита Организации Североатлантического договора в Гааге в июне", - говорится в материале.

Министры иностранных дел стран НАТО обсудят эту инициативу на встрече в Анталье в среду и четверг. По словам одного высокопоставленного европейского дипломата, такое серьезное увеличение расходов в обсуждаемые сроки станет огромной проблемой, хотя многие теперь считают эти усилия необходимыми, чтобы послать Кремлю мощный сигнал.

Уточняется, что соглашение о расходах на оборону в масштабах, которых требует Трамп, учитывая, что ни один из 32 членов НАТО, включая США, не достиг этого порога, станет крупнейшим увеличением расходов западных союзников со времен окончания холодной войны.