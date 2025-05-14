https://news.day.az/world/1752590.html

Сильный град прошёлся по столице Китая - ВИДЕО

Китайский Пекин поколотило градом. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Осадки на время буквально парализовали город, ведь людям пришлось прятать головы от льдин, летящих с неба. А вот десятки авто спасти к сожалению не удалось.