https://news.day.az/world/1752590.html Сильный град прошёлся по столице Китая - ВИДЕО Китайский Пекин поколотило градом. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Осадки на время буквально парализовали город, ведь людям пришлось прятать головы от льдин, летящих с неба. А вот десятки авто спасти к сожалению не удалось.
Сильный град прошёлся по столице Китая - ВИДЕО
Китайский Пекин поколотило градом.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Осадки на время буквально парализовали город, ведь людям пришлось прятать головы от льдин, летящих с неба.
А вот десятки авто спасти к сожалению не удалось.
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