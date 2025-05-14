Сильный град прошёлся по столице Китая

Китайский Пекин поколотило градом.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Осадки на время буквально парализовали город, ведь людям пришлось прятать головы от льдин, летящих с неба.

А вот десятки авто спасти к сожалению не удалось.