На госгранице Азербайджана задержаны нарушители

В результате проведенных погранично-розыскных и оперативных мероприятий по обеспечению надежной охраны государственной границы и противодействию незаконной миграции задержаны 2 нарушителя государственной границы.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Было отмечено, что 7 мая на служебной территории погранотряда "Лянкяран" Командования пограничных войск ГПС был задержан гражданин Йеменской Республики Баидаха Могбел Абдулраззаг, 1986 года рождения. 9 мая на служебной территории погранотряда "Загатала" при попытке нарушения государственной границы был задержан гражданин Королевства Марокко Туиджар Мохамед, 1990 года рождения.

Было установлено, что задержанные намеревались нелегально мигрировать в страны Европы транзитом через территорию Азербайджана.

Оперативно-следственные мероприятия по данным фактам продолжаются.