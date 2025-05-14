https://news.day.az/politics/1752639.html Мордобой в парламенте Армении - ВИДЕО В парламенте Армении снова весело - депутаты устроили между собой мордобой. Как передает Day.Az, кадры распространились в армянском сегменте соцсетей. Отмечается, что перепалка началась после выступления оппозиционного депутата Левона Кочаряна, который заявил, что скинет с трибуны Спикера Парламента Алена Симоняна.
Мордобой в парламенте Армении - ВИДЕО
В парламенте Армении снова весело - депутаты устроили между собой мордобой.
Как передает Day.Az, кадры распространились в армянском сегменте соцсетей.
Отмечается, что перепалка началась после выступления оппозиционного депутата Левона Кочаряна, который заявил, что скинет с трибуны Спикера Парламента Алена Симоняна.
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