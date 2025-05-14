Мордобой в парламенте Армении

В парламенте Армении снова весело - депутаты устроили между собой мордобой.

Как передает Day.Az, кадры распространились в армянском сегменте соцсетей.

Отмечается, что перепалка началась после выступления оппозиционного депутата Левона Кочаряна, который заявил, что скинет с трибуны Спикера Парламента Алена Симоняна.