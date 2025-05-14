https://news.day.az/world/1752652.html Автомобиль наехал на толпу школьников в Японии - ВИДЕО В Японии неизвестный водитель влетел в толпу школьников на автомобиле и скрылся. Как передает Day.Az, об этом сообщает общественный телеканал NHK. "14-го мая в городе Мисато, префектура Сайтама, автомобиль врезался в шеренгу учеников начальной школы, возвращавшихся домой из школы...
Автомобиль наехал на толпу школьников в Японии - ВИДЕО
В Японии неизвестный водитель влетел в толпу школьников на автомобиле и скрылся.
Как передает Day.Az, об этом сообщает общественный телеканал NHK.
"14-го мая в городе Мисато, префектура Сайтама, автомобиль врезался в шеренгу учеников начальной школы, возвращавшихся домой из школы... четыре ученика начальной школы получили травмы и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что двое пострадавших находятся в сознании, о состоянии других учеников неизвестно.
По предварительным данным, автомобиль, сбивший детей, скрылся с места происшествия. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
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