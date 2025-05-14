Автомобиль наехал на толпу школьников в Японии

В Японии неизвестный водитель влетел в толпу школьников на автомобиле и скрылся.

Как передает Day.Az, об этом сообщает общественный телеканал NHK.

"14-го мая в городе Мисато, префектура Сайтама, автомобиль врезался в шеренгу учеников начальной школы, возвращавшихся домой из школы... четыре ученика начальной школы получили травмы и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двое пострадавших находятся в сознании, о состоянии других учеников неизвестно.

По предварительным данным, автомобиль, сбивший детей, скрылся с места происшествия. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.