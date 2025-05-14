Азербайджан проведет два международных Саммита в 2026 году

В 2026 году Азербайджан проведет Саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) и в течение следующих 2 лет будет председательствовать в этой организации.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев во время выступления на расширенном заседании комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламент) на тему "Подъем глобального Юга и Запад: Роль Азербайджана, новые возможности для сотрудничества и развития".

Замминистра отметил, что Азербайджан в следующем году также примет Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).