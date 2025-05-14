Дорожная полиция предупредила владельцев сельхозтехники

В последнее время на автомагистралях, обозначенных дорожным знаком 5.3 "Дорога для автомобилей", всё чаще замечают сельскохозяйственную технику. Эти участки дорог предназначены исключительно для транспортных средств, отвечающих определённым техническим требованиям.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП), использование сельхозтехники на таких трассах противоречит действующему законодательству. Движение машин, неспособных по конструкции развивать скорость выше 50 км/ч, по скоростным дорогам запрещено.

Подобные нарушения представляют опасность для всех участников движения. Ведомство настоятельно рекомендует эксплуатировать сельскохозяйственную технику исключительно на дорогах, где это разрешено, либо перевозить её с помощью специализированного транспорта.

ГУГДП напоминает водителям о необходимости строго соблюдать установленные правила и не выезжать на автомагистрали на технике, не соответствующей требованиям.

За несоблюдение предусмотрены административные меры.