Эрдоган поблагодарил Трампа

Сегодня состоялся важный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом США Дональдом Трампом, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и временным главой переходного правительства Сирии Ахмадом аш-Шараа. Эрдоган принял участие в переговорах через телефонную связь.

Как передает Day.Az, сразу после беседы Эрдоган сделал заявление на своей странице в социальной сети X, поделившись впечатлениями о встрече и выразив надежду на скорые результаты: "Надеюсь, мы очень скоро увидим плоды этой беседы. После нашего телефонного разговора на прошлой неделе, вчера президент США Дональд Трамп официально объявил о решении отменить санкции против Сирии. Я хочу поблагодарить его за этот шаг".

Помимо сирийской повестки, турецкий лидер также затронул вопрос сектора Газа. Эрдоган подчеркнул, что рассчитывает на поддержку Трампа в этом вопросе, давая понять, что для Турции гуманитарная ситуация в Газе остается приоритетной темой.