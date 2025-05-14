В Азербайджане сохраняется дождливая погода

Обнародована фактическая погода на 09.00 14 мая.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, что на территории страны наблюдается дождливая и ветреная погода.

В ряде районов дует западный ветер, максимальная скорость ветра достигает 24 м/с в Нафталане, 23 м / с в Геранбое, Баку и на Абшеронском полуострове, 22 м/с в Агдаме и Барде, 20 м/с в Гейчае, Огузе, Гяндже, Дашкесане и Тертере, 19 м/с в Джульфе.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове -15 градусов, в Нахчыванской АР -11, в низменных районах - 16, в горных районах - до 9 градусов тепла. Нестабильная погода сохранится до 17 мая.