В Губадлы появится второй жилой массив

На освобожденных территориях Азербайджана продолжаются масштабные восстановительные и строительные работы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, следующим этапом этого процесса станет начало проектирования второго жилого массива в городе Губадлы. Уже завершены соответствующие подготовительные работы, проведенные Службой восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах. По итогам - подписан контракт с ООО "TK Project".

Согласно условиям соглашения, компании выплачено 793 550 манатов на реализацию проектных работ.

Напомним, что Губадлы был оккупирован вооруженными силами Армении 31 августа 1993 года. Однако в ходе 44 дневной войны, которая началась 27 сентября 2020 года, район был освобожден 25 октября того же года.