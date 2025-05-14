В Триполи не утихают вооружённые столкновения

Столкновения между 444-й боевой бригадой под командованием Махмуда Хамзы и Силами специального сдерживания продолжаются в столице Ливии - Триполи.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом передает телеканал Al Wasat.

По его информации, выпущенный одной из противоборствующих сил снаряд поразил башню административного центра, где находятся штаб-квартиры международных компаний и банков.

Как передает агентство Libya Press, ожесточенная перестрелка идет в районе Эс-Саррадж.

Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) призвала к "немедленному и безоговорочному прекращению огня" во всех районах Триполи, где проживает гражданское население, предупредив, что продолжающиеся столкновения "еще больше дестабилизируют ситуацию в столице и стране в целом".

Столкновения между силами бригады Хамзы, которые связаны с заседающим в Триполи Правительством национального единства (ПНЕ), и Силами специального сдерживания вспыхнули в ночь на вторник после решения премьер-министра ПНЕ Абдель Хамида Дбейбы распустить силы.