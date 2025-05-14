Что происходит с ценами на вторичном рынке недвижимости?

Вторичный рынок недвижимости в Азербайджане снова демонстрирует рост цен. В апреле 2025 года стоимость одного квадратного метра выросла примерно на 1% по сравнению с мартом. В новостройках подорожание чуть больше - на 1,5%, тогда как в старых зданиях прибавилось около 1%.

Как сообщает Day.Az, об этом Trend рассказал пресс-секретарь Палаты оценщиков Азербайджана Эльнур Фярзалиев.

По его словам, число предложений на рынке почти не изменилось: активность немного увеличилась, но статистически это колебание было незначительным - в пределах 1-2%. Таким образом, мартовский тренд на подорожание сохранился и в апреле, однако резких скачков зафиксировано не было.

Фярзалиев также отметил, что за последний год на рынке произошли серьезные изменения как по ценам, так и по структурным показателям. В целом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, жильё на вторичном рынке подорожало на 10-15%. По официальным данным Государственного комитета по статистике, в первом квартале 2025 года цены на квартиры выросли в среднем на 14,4% по сравнению с тем же кварталом 2024-го. Особенно ощутим рост в Баку: в новостройках годовое подорожание составило 10-15%, в старом жилом фонде - 9-12%.

Предложений на рынке также стало больше - примерно на 15-20% по сравнению с прошлым годом. Это означает, что на продажу выставлено значительно больше квартир. После относительного затишья в первой половине 2024 года, вызванного в том числе ужесточением нотариальных процедур, активность на рынке заметно выросла. В итоге в апреле 2025 года как цены, так и объёмы сделок оказались существенно выше, чем годом ранее.

Эта годовая динамика ясно показывает: рынок преодолел прошлогоднюю стагнацию и вступил в новую фазу - фазу стабильного подорожания.