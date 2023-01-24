Психолог назвал способ навсегда запомнить нужную информацию

Способ, который навсегда поможет запомнить нужную информацию, в своем Telegram-канале назвал кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Допустим, вы что-то выучили. Как только вы закроете учебник, процесс забывания будет запущен. Как его остановить? Повторять! Но не хаотично, а строго по схеме: первое повторение - сразу после заучивания, второе повторение - через 20 минут после первого, третье повторение - через восемь часов после второго, четвертое повторение - через 24 часа после третьего", - пояснил специалист.

По его словам, для того, чтобы запомнить необходимую информацию на более длительный срок, сначала можно повторить пройденный материал сразу после заучивания, второе повторение совершить через 20-30 минут после первого, третье повторение - через один день после второго, четвертое повторение - через две-три недели после третьего и пятое повторение - через два-три месяца после четвертого.