Мозг девочек развивается быстрее

Американские ученые обнаружили значительные различия в структуре мозга мальчиков и девочек на протяжении их взросления. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Для проведения исследования была составлена выборка из 8,9 тыс. детей в возрасте 9-10 лет. Их родителей попросили периодически приводить детей на обследование головного мозга с помощью аппарата МРТ. Ученых интересовало изменение структуры серого и белого вещества в мозге, а также обусловленные полом различия в этих изменениях. В результате удалось подтвердить давнюю гипотезу, что пути развития мужского и женского мозга значительно отличаются. В том числе, существенные различия фиксировались в структуре и темпах развития сети пассивного режима работы мозга, которая играет важную роль в функционировании мозга при бездействии.

Как правило, для девочек была характерна более высокая плотность связей между нейронами в этой сети, а также повышенная плотность белого вещества в связанных с ней регионах мозга. По мнению ученых, это отражает то, что мозг девочек и девушек в среднем быстрее взрослеет, чем это делает нервная система мальчиков и юношей. Аналогичные закономерности ученые выявили при сопоставлении степени "взрослости" мозга и уровня интеллектуального развития детей.

Открытие этих различий в характере развития мозга у девочек и мальчиков объясняет существование возрастных различий в когнитивных способностях школьников и школьниц.