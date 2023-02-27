О том, какой пилинг выбрать и для какой кожи рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева.

Кожа является самым крупным органом. Она покрывает площадь эквивалентную 2 квадратным метрам и весит до 10 кг. Кожа состоит из трех слоев: эпидермиса, дермы и гиподермы. Основные функции кожи. Защитная - барьер от пагубного действия внешней среды (механических повреждений, ультра фиолетовых лучей). Терморегулирующая -путем дилатации, сужения сосудов и потоотделения. Участие в метаболизме - синтез витамина Д. Кожей мы ощущаем, то есть чувствительность к боли, прикосновениям, давлению и температуре. Кожа дает информацию и состоянии здоровья внутренних органов. Кожа -это наша визитная карточка. Последние тренды в эстетике все в один голос твердят, что красота это прежде всего здоровая кожа, кожа без пигментации, без расширенных пор, без видимых капилляров, сияющая, гладкая и ровная. Эстетическая медицина отходит от неестественно заполненных лиц, лишних объемов. Я сама никогда не была сторонницей чрезмерно измененных лиц, с гипер объемами, считая, что красота и молодость прежде всего сохранение естественных черт и здоровой, ухоженной кожи.

И так, наша кожа обновляется каждые 1-1,5 месяца, за счет слущивания верхнего слоя эпидермиса. С возрастом в коже замедляется функция обновления. Современная косметология предлагает большой выбор методик и средств для обновления кожи:

- пилинги;

- лазерная шлифовка;

- криотерапия;

- фотоомоложение;

- уходовые программы.

Какая именно процедура подойдёт для вас подбирает врач косметолог.

Сегодня хочу рассказать про процедуру пилинга. Что такое пилинг? В переводе с английского peel - "скоблить" ,"снимать шелуху". Пилинг является одной из древних методик. Еще в Древнем Египте в косметические средства добавляли соки разных растений, фруктовые косточки, минералы, которые обладали отшелушивающим эффектом. В 1882 году Пауль Унна предложил применять трихлоруксусную (ТСА) и салициловую кислоты, фенол и резорцин, для устранения косметических дефектов. Тогда же возник сам термин пилинг и началось активное применение данной методики в косметологии. Только во второй̆ половине 20 века исследования новых свойств кислот и их возможных сочетаний позволили сделать пилинг более безопасным. В 1974 г. Юджин Скот открыл свойства AHA-кислот. В это же время Альберт Клигман опубликовал результаты своей̆ работы по изучению полезных свойств ретинола. Уже через несколько лет химические пилинги превратились из рискованной̆ в безопасную и одновременно одну из самых эффективных процедур и приобрели огромную популярность.

Пилинги разделяют на:

Механические.

Скрабы, в состав, которых входят абразивные частицы, равномерно распределенные в полужидкой мылящейся основе косметического средства. Не советую использовать скрабы, особенно для сухой и чувствительной кожи. Так как частички, особенно больших размеров, которые находятся в составе скрабов, травмируют кожу, оставляя микроранки.

Аппаратный

Микродермабразия.

Подразумевает воздействие на кожу микрокристаллами оксида алюминия. Они подаются на поверхность и удаляются вместе с мертвыми клетками и загрязнениями с помощью вакуум-системы.

Броссаж или брашинг.

Часто данные виды пилинга используются в комплексных процедурах очищения кожи вместе с масками, сыворотками.

Не рекомендуется проводить микродермабразию и броссаж при повышенной чувствительности, раздражениях и повреждениях, воспалительных и аллергических заболеваниях.

Лазерные пилинги.

Используются строго по показаниям и проводятся сертифицированными врачами косметологами по индивидуальным протоколам.

Химические пилинги.

По глубине проникновения различают три основные разновидности:

Поверхностные, в составе которых AHA (альфа-гидроксильные кислоты), BHA (бетта-гидроксильные кислоты). Обладают деликатным, щадящим воздействием на кожу, дают мелкочешуйчатое шелушение, которое иногда не заметно для пациента. Назначаются для жирной кожи, склонной к засорению пор, гиперкератозной кожи, которая сама не справляется с отшелушиванием собственных отмерших клеток, при лечении гиперпигментации, также улучшением рельефа кожи, для сияния кожи. Обычно назначается от 3 до 6 процедур в 10 дней раз. Надо отметить, что для жирной проблемной кожи лучше использовать пилинги с содержанием BHA кислот, резорцина.

Срединные пилинги.

В составе данных пилингов бывает трихлоруксусная кислота (15-40%), высокий процент салициловой кислоты. Иногда ретиноловые пилинги или как привыкли называть "желтый пилинг" обычно относят к срединным. Но по методам проведения и ощущениям пациента "желтый" пилинг считается поверхностным, а по результативности он приравнивается к срединным. Он оказывает мощное влияние на кожу лица, при этом является достаточно мягким. Под ее воздействием не разрушаются живые клетки эпидермиса, не коагулируют белки. Таким образом, желтый пилинг соединяет высокую эффективность и безопасность процедуры. Один сеанс двухэтапной эксфолиации данным пилингом, дает результат, аналогичный после проведения курса гликолевой кислотой. В отличие от других видов пилинга, ретиноловый не вызывает немедленного повреждения тканей кожи. Показание к проведению желтого пилинга :

разглаживание мелких морщин;

восстановление эластичности и упругости кожного покрова;

устранение признаков возрастных изменений и фотостарения;

улучшение рельефа кожи, уменьшение шероховатости;

удаление поверхностных рубцов

лечение гиперпигментации;

осветление, омоложение дермы;

сужение пор.

Две недели до проведения процедуры срединного пилинга, обязательно провести предпилинговую подготовку. Часто домой назначаются крема с низким содержанием кислот или же 2-3 сеанса поверхностных пилингов. Также после пилинга врач назначает особый постпилинговый уход, куда включены средства с регенерирующими свойствами и конечно солнцезащитные крема .

Глубокий.

Для процедуры чаще всего используются составы с фенолом. Препарат оказывает глубокое воздействие до середины сетчатого слоя дермы и способствует выраженному обновлению кожи. В первую очередь феноловый пилинг показан для коррекции выраженных возрастных изменений у мужчин и женщин после 40 лет.

Показания к феноловому пилингу:

Морщины и складки

Гиперпигментация.

Дряблость кожи.

Рубцы и стрии.

Фотостарение.

Реабилитация после процедуры длительная: шелушение полностью проходит через 4-6 недель.

В последние годы стали набирать популярность трендовые пилинги или пилинги биореконструкторы. Они выполняют роль и пилинга, а также биоревитализанта. В составе препаратов уникальное сочетание кислот, полипептидов и полинуклеотидов. Плюсы использования:

- безболезненны, безопасны;

- выводят вредные вещества.

- нормализуют обмен веществ, укрепляют сосуды;

- высветляют пигментные пятна.

- обладают омолаживающим эффектом, увлажняют кожу.

Всего за несколько процедур без боли и долгого периода восстановления достигается эффект ровного и гладкого молодого рельефа кожных структур.

Процедура пилинга на первый взгляд кажется легкой в исполнении и безопасной. Но она безопасна в руках специалиста. Так как только врач знает правильные протоколы, показания к процедуре, время экспозиции на коже. Поэтому ни в коем случае нельзя проводить процедуру профессионального пилинга в домашних условиях.

Но в домашних условиях можно самостоятельно провести процедуру очищения кожи от загрязнений мягкий пилинг хлористым кальцием. Раньше эту процедуру косметологи называли "обкатка". Прежде чем попробовать данноне средство на себе, убедитесь, что у вас нет аллергии на хлористый кальций. Вам понадобится одна ампула хлорида кальция (5%-10%).

Твёрдое туалетное мыло, лучше - предназначенное для детей (без отдушек и ароматизаторов).

Ватные диски.

Перед нанесением пилинга, очистите кожу, проведите демакияж. Ватным диском смоченным хлористым кальцием, протрите лицо, избегая зон вокруг глаз, губ. Дайте подсохнуть. Повторяйте до тех пор, пока не закончится хлористый кальций в ампуле. Намыльте руки и массируйте лицо по массажным линиям мыльным раствором, избегая областей вокруг глаз и над верхней губой.

Мыло вступит в реакцию с хлоридом кальция, образовывая хлопья. Аккуратно, не применяя силу, продолжайте скатывать отмершие частички кожи, не задерживаясь подолгу на одном месте.

По окончании процедуры смойте всё тёплой водой. Нанесите увлажняющий крем. Данная процедура рекомендована 1 раз в месяц.

Ваш доктор красоты Севиндж Абдуллаева