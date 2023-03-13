Врач назвал два правила приема обезболивающих

Два важных правила приема обезболивающих назвал врач и телеведущий Александр Мясников в своей авторской программе на телеканале "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мясников заявил о необходимости приема нестероидных противовоспалительных средств (НПВП) курсом от семи до 10 дней. Такой график приема лекарств поможет не только снять боль, но и устранить причину воспаления, пояснил доктор.

Кроме того, НПВП следует пить вместе с препараторами-ингибиторами протонной помпы, к примеру, с омепразолом. Это предотвращает образование эрозий и язв желудка.

"Помните, что разные обезболивающие действуют на разные виды боли. Нестероидные препараты - лекарства против воспаления", - напомнил врач. НПВП, по его словам, эффективны во многих случаях, но не действует на дискомфорт невралгического характера.