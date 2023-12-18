Стало известно, как алкогольная зависимость влияет на риск заражения коронавирусом

Алкогольная зависимость повышает риск заражения вирусом SARS-CoV-2. К такому выводу пришли исследователи из высшей медицинской школы Университета Эмори в США. Результаты опубликованы в American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology (AJPLung), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании участвовали люди, страдающие алкоголизмом. Ученые взяли у них и у здоровых испытуемых образцы клеток дыхательных путей. Затем клетки были культивированы для создания моделей эпителия - слоя, выстилающего поверхности слизистых оболочек гортани, легких, бронхов и носоглотки.

Ученые с помощью секвенирования РНК провели анализ экспрессии генов на полученных моделях для изучения влияния хронического воздействия алкоголя на клетки дыхательных путей. Затем исследовательская группа заразила клетки SARS-CoV-2 и оценила интенсивность воспаления.

Оказалось, что злоупотребление алкоголем способствует повышению восприимчивости клеток дыхательных путей к коронавирусу. Ученые объяснили, что это может может усилить симптомы заболевания на ранних стадиях и повысить вероятность инфицирования. Клетки, взятые у алкозависимых, обладали особыми провоспалительными характеристиками, которые усилились после заражения SARS-CoV-2. Они характеризовались повышенной секрецией особых белковых молекул - провоспалительных цитокинов, в число которых входили TNFα, IL-1β и IFNy.

Кроме того, бронхиальные клетки людей, злоупотребляющих алкоголем, продемонстрировали барьерную дисфункцию. Это значит, что защитные мембраны не в состоянии обеспечивать целостность клеток и защищать их от воздействия патогенов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!