Врач объяснила, почему опасно дышать ртом

Многие с детства слышали, что нужно дышать поглубже, чтобы получить больше кислорода. А фразу "вдох через нос - выдох через рот" помнят еще со школьных уроков физкультуры. Но ротовое дыхание на самом деле не физиологично для организма. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач, миофункциональный ортодонт Ксения Пушкина, передает Day.Az.

Кривые зубы и неправильный прикус - лишь верхушка айсберга, отметила эксперт. Аденоиды, храп, ночное апноэ, вечно заложенный нос, лишний вес, сутулость, нарушение концентрации внимания, тревожность - по словам врача, эти проблемы связаны с ротовым дыханием.

"Ротовое дыхание вреднее, чем курение. Можно подумать, что дышать ртом опасно для нашего организма потому, что внутрь, в дыхательные пути, попадает холодный воздух. Но причина глубже. Дело в том, что так мы лишаем себя самой естественной защиты - монооксида азота. Это вещество организм вырабатывает только тогда, когда мы дышим носом", - объяснила Пушкина.

Например, многие люди носят медицинские маски, чтобы защититься от микробов. Но, по словам эксперта, на самом деле околоносовые пазухи работают гораздо эффективнее любой маски. Именно благодаря монооксиду азота.

"Именно монооксид служит как фильтр от бактерий и вирусов - активирует крошечные реснички в эпителии полости носа, которые помогают вытеснять вирусы и бактерии из организма, расширяет сосуды в дыхательных путях, обеспечивает лучшее проникновение кислорода во все клетки организма, оказывает благоприятное влияние на вегетативную нервную систему и способность организма восстанавливаться, является природным бронхолитиком: снимает спазм дыхательных путей", - заявила Пушкина.

Пушкина также подчеркнула, что открытый рот лишает человека кислорода. Кажется, что это нелогично. Само отверстие рта гораздо больше, чем ноздри в носу, и воздуха при вдохе получаем больше.

"На самом деле мы не только много вдыхаем через рот - из-за того, что отверстие больше, мы и выдыхаем больше необходимого. При выдохе мы в больших количествах теряем ценнейшее вещество - углекислый газ. Вы заблуждаетесь, думая об углекислом газе, как об "отработанном" вредном газе. Углекислый газ нам жизненно необходим. Для того, чтобы в организме было больше кислорода, нам важна достаточная концентрация углекислого газа. До 98% кислорода в кровеносном русле находится в связке с гемоглобином. Именно благодаря углекислому газу кислород может оторваться от гемоглобина и попасть в каждую клетку нашего тела. Таким образом, тихое и спокойное носовое дыхание ведет к тому, что мы получаем достаточное количество кислорода", - объяснила она.

Аденоиды, тонзиллиты, пробки в миндалинах, заложенность носа - причина этих заболеваний в ротовом дыхании. В отличие от носа, в полости рта нет никаких "фильтров", чтобы очистить поступающий грязный воздух. Когда рот открыт, грязный воздух напрямую попадает на глоточные и небные миндалины. Они "защищаются" и начинают увеличиваться. Чем больше и сильнее человек дышит ртом, тем сложнее ситуация с аденоидами.

"Второй аспект, который влияет на аденоиды - это состояние мышц и языка, в частности. Когда рот открыт, язык лежит внизу. В норме, всю "грязь", попадающую на миндалины, должен вычищать язык, но тут этого не происходит. Мышцы не работают активно, язык не "качает" небо, нет как такового оттока лимфы от миндалин. Загрязнение застаивается, воспаление нарастает, а дыхание затрудняется еще больше. Еще один парадоксальный факт - чем больше вы дышите ртом, тем сильнее "закладывает" нос. В конечном счете, возможна ситуация, когда вы просто не можете жить без сосудосуживающих капель для носа", - добавила врач.

Храп и ночное апноэ - еще одна проблема, связанная с ротовым дыханием. Во время храпа сердечная мышца недополучает питания и страдает головной мозг, а риск сердечно-сосудистых заболеваний растет.

"Во время храпа мы дышим больше, чем необходимо - шумно, тяжело. Нарушается концентрация газов в крови - организм постоянно "будит" нас, чтобы вернуть всю эту систему в баланс. Сокращается фаза глубокого сна, во время которого мы полноценно отдыхаем и восстанавливаемся. Мы часто просыпаемся по ночам, бегаем пить и в туалет, а утром едва отрываем себя от подушки и живем новый день абсолютно разбитыми", - подчеркнула Пушкина.

Ротовое дыхание также прямо сказывается и на внешности. Дело в том, что нарушение дыхания идет рука об руку еще с одной нарушенной функцией - неправильным положением языка. В норме, язык находится на небе - это его физиологичное положение. Он давит на верхнюю челюсть, стимулируя ее на рост и развитие. У детей такое положение языка помогает вырастить ровные зубы и красивые лица, а взрослым - поддержать эстетику лица и профилактировать возрастные изменения.

"Но если рот открыт, мы дышим ртом - этого не происходит. Лица детей "растут" вниз, у взрослых появляются "вторые подбородки", носогубные складки, заломы", - резюмировала врач Пушкина.

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