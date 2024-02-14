Мерзнут руки и ноги весь год: что это значит?

По мнению психологов, существует взаимосвязь между холодными конечностями и проблемами с принятием решений и продвижением в жизни, передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru.

Когда за окном холодная погода в зимние месяцы, можно понять, почему мерзнут руки и ноги. Но как объяснить то, что у некоторых из нас и в летнюю жару конечности остаются холодными?

В этой статье мы приготовили тебе ответ на этот вопрос. Забегая вперед, хочется отметить, что одной из причин проблемы являются нарушения в кровообращении.

Холодные руки и ноги 365 дней в году

До сих пор не существует четкого объяснения того, почему так происходит: тело человека остается теплым или даже горячим, порой мы потеем от жары, когда летом стрелка термометра повышается до тридцати градусов.

Самое странное при этом, что несмотря на жару, конечности остаются холодными, как будто бы их держали в наполненном льдом ведре.

Причина этого странного явления заключается в нарушении кровообращения. Случается, что кровь, которая направляется к пальцам рук и ног, отступает, из-за чего конечности охлаждаются и даже теряют чувствительность.

Когда наши конечности мерзнут в зимние месяцы, нам это кажется по крайней мере логичным. Ведь с приходом зимы температура понижается и на долгий период воцаряется холод. Мы мерзнем, когда нам приходится проводить много времени на улице.

Но как объяснить холодные руки и ноги в летнюю жару? На первый взгляд, логики здесь нет никакой. Также следует иметь в виду, что нарушение кровообращения может быть обусловлено слишком низкокалорийным питанием, а в более тяжелых случаях и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Не понимаю. У меня нет проблем со здоровьем, я слежу за своим питанием, занимаюсь спортом. Почему же у меня так мерзнут руки и ноги? Даже весной и летом они замерзают, и в июльскую жару я не выхожу из дома без носков".

Возможно, что таким образом твое тело сигнализирует тебе о том, что с ним не все в порядке.

Не стоит забывать, что пальцами рук и ног заканчивается наше туловище. Именно эти части тела служат для постоянного контакта человека с окружающим миром и являются посредниками между внутренним миром человека и внешней действительностью.

Когда мы хотим совершить какое-то действие или взять какой-нибудь предмет, именно эти части тела первыми реагируют на наши указания.

Как мы уже сказали раньше, проблемы с кровообращением являются основной причиной мерзнущих конечностей. Возможно, что поза, в которой ты находишься подолгу на работе или во время отдыха, вызывает нарушения кровотока.

Из-за этого кровь не доходит до конечностей в том количестве, которое им требуется. Другая причина проблемы заключается в сужении кровеносных сосудов, низком метаболическом индексе и пониженном артериальном давлении.

Другие причины, по которым мерзнут руки и ноги

Здесь помимо физических факторов очень важно указать и эмоциональный. Как такое может быть? В продолжении статьи мы подробнее расскажем тебе об этом.

Если у тебя круглый год мерзнут руки и ноги, то, возможно, это происходит из-за того, что твой организм постоянно находится в замешательстве.

Ты сомневаешься, сделать ли тебе шаг вперед или остаться пассивным наблюдателем. Тебе сложно принимать решения. Проще говоря, по какой-то неизвестной причине тебе хочется что-то предпринять, но ты никак не решаешься сделать это.

Например, ты хочешь купить шоколадку в магазине, но в то же время думаешь о том, что хочешь избавиться от лишних килограммов, к тому же, ее цена кажется тебе слишком высокой. Автоматически ты отводишь руку назад. Твое тело интерпретирует этот жест как необходимость задержать кровоток в этой зоне.

По мнению психологов, нерешительность и холодные руки и ноги взаимосвязаны. Когда нам сложно принять решение и сделать шаг вперед, касается ли это обучения, зрелости, создания семьи, достижения целей, наш организм дает команду уменьшить кровоток в области ног.

Если мы хотим обнять любимого человека, проявить нежность и тепло, но боимся сделать это, если мы не решаемся претворить в жизнь свои желания, смотрим, но избегаем касания, то начинают мерзнуть руки.

Бесспорно, саму проблему холодных конечностей обнаружить легко. Гораздо сложнее найти ей объяснение и выявить взаимосвязь с нашим эмоциональным состоянием.

Можно заявить с полной уверенностью, что корень этой проблемы лежит в противоречии между нашими желаниями и тем, как мы их реализуем. Холодные конечности говорят о том, что мы переживаем внутренний конфликт между нашими побуждениями и действиями.

Подумай о том, что ты хочешь на самом деле, и что ты делаешь и говоришь.

Настало время стать активнее и наслаждаться жизнью! Пусть ничто тебя в этом не ограничивает. Не стоит прятать чувства внутри и загонять их вглубь себя. Не бойся протянуть руки навстречу тому, чего ты так желаешь. Действуй уже сегодня и вскоре ты увидишь, как твои руки и ноги перестанут мерзнуть в летнюю жару.

Как избежать холодных конечностей

В том случае, когда конечности мерзнут из-за проблем с кровообращением, можешь попробовать некоторые натуральные средства:

Имбирь

Имбирь помогает ускорить метаболизм и улучшает кровообращение. Он помогает избежать проблем с желудком, облегчает мышечные боли и повышает температуру тела. Попробуй приготовить чай из имбиря. Тебе понадобятся:

1 чайная ложка натертого имбиря

1 стакан кипятка (250 мл.)

Корица

Благодаря корице наш желудок согревается, боли и неприятные ощущения в кишечнике исчезают, повышается температура внутренних органов, улучшается кровообращение.

Эта пряность способна облегчить боли и согреть замерзшие руки и ноги. Рекомендуется добавлять порошок корицы в кофе и десерты.

Гинкго билоба

Это отличное сосудорасширяющее средство способно согреть наши конечности. Благодаря ему улучшается кровообращение (особенно это касается кровоснабжения головного мозга) и повышаются наши интеллектуальные способности.

Гинкго билоба продается в форме таблеток, которые можно приобрести в гомеопатических магазинах.

Не забывай и о физической активности, существуют упражнения, способные вернуть тепло твоим рукам и ногам.

Старайся больше двигать конечностями, следи, чтобы они не оставались долго в одном положении без движения.

Рекомендуется совершать вращательные движения запястьями и коленями, двигая при этом пальцами. Эта простая техника поможет согреть замерзшие конечности.