Невролог рассказала о прорывных методах лечения болезни Паркинсона

Несмотря на то что вылечить болезнь Паркинсона нельзя, существуют препараты и хирургические процедуры, которые позволяют больным вести активную жизнь и замедляют ухудшение состояния. Об этом "Газете.Ru" рассказала невролог клиники Docmed Амина Киндарова, передает Day.Az.

"Мы всегда начинаем с медикаментозной терапии. Лекарства, влияющие на уровень дофамина, помогают пациенту вести активную жизнь и минимизировать нарушения движений. Препарат Леводопа является золотым стандартом. Также применяются другие препараты: агонисты дофаминовых рецепторов, ингибиторы моноаминоксидазы, стимуляторы выработки дофамина. Когда медикаментозного лечения недостаточно, рассматривается возможность глубокой стимуляции мозга (DBS). При этом в мозг под контролем МРТ вводят электроды, которые используют для прерывания проблемных электрических сигналов из определенных зон. А в брюшную полость или под ключицу имплантируют специальное устройство, которым пациент вызывает стимуляцию мозга с помощью пульта. Считается, что процедура не повреждает здоровую ткань мозга", - рассказала "Газете.Ru" Киндарова.

Многие люди после DBS сообщают о значительном уменьшении симптомов и могут сократить дозу лекарств. Еще один метод лечения - разрушение областей мозга, связанных с тремором, с помощью сфокусированного ультразвука. Процедура не требует разрезов или отверстий в черепе, однако проводить ее и любые операции можно строго по показаниям.

"Вероятность инфекции, инсульта, кровоизлияния в мозг или других осложнений, связанных с анестезией, составляет 1-3%. Диабет, заболевания сердца и легких могут повлиять на риски и решение о проведении операции. Все эти операции можно проводить только в специализированных центрах. Также важно понимать, что они не излечивают болезнь Паркинсона, а лишь замедляют ее", - объяснила Киндарова.

Однако есть надежда на то, что будет найдена первопричина болезни Паркинсона и лекарства, способные устранить ее.

"Сейчас проходят испытания препараты, влияющие непосредственно на токсичные белки, которые накапливаются в мозге при болезни Паркинсона. Также проводятся исследования пересадки стволовых клеток непосредственно в пораженные структуры головного мозга. Кроме того, все большее внимание уделяется микробиому кишечника, который тоже играет важную роль при болезни", - заключила врач.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!