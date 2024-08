Ученые успешно испытали препарат для регенерации коленных суставов

Американские ученые из Северо-Западного университета в Чикаго объявили об успешных испытаниях недавней разработки - биоактивного состава для восстановления хрящей ткани в организме. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе эксперимента команда применила препарат из химически модифицированных пептидов и гиалуроновой кислоты - природного полисахарида, присутствующего в хряще и синовиальной жидкости в суставах.

Состав ввели в коленные суставы овцы, поскольку хрящи этих животных похожи на человеческие - они плохо поддаются регенерации, а также имеют сходство как в размерах, так и в весовых и механических нагрузках.

Как показали наблюдения в течение шести месяцев, материал запустил процесс роста новой хрящевой ткани, содержащей естественные биополимеры коллаген II и протеогликаны, что обеспечило безболезненную механическую устойчивость сочленений.

Исследователи утверждают, что при условии проведения дополнительных исследований новый материал в будущем может быть потенциально использован для предотвращения операций по полной замене коленного сустава, лечения дегенеративных заболеваний, таких как остеоартрит, а также при восстановлении после разрыва передней крестообразной связки и других спортивных травм.

