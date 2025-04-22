Врач рассказала о вреде и пользе витамина D

Опасным может быть не только дефицит витамина D, но и его переизбыток. Важно, что симптомы переизбытка витамина D могут быть неспецифичными и характерными для других заболеваний.

Какой уровень витамина D считается нормой и в чем опасность его избыточной концентрации, "Известиям" рассказала врач-эндокринолог "СМ-Клиника" Аминат Гаппоева, передает Day.Az.

"В соответствии с клиническими рекомендациями адекватные уровни это: 30-100 нг/мл, целевые уровни 30-60 нг/мл", - уточнила врач.

По ее словам, правильный метод определения уровня витамина D - исследование концентрации общего 25(ОН)D в сыворотке крови, что является общепризнанным маркером.

Гаппоева отметила: люди часто принимают витамин вместе с БАДами, даже не зная о его наличии в препарате. Одной из самых часто встречающихся причин развития симптомов гипервитаминоза является гиперкальциемия, симптомами которой могут быть жажда и сухость во рту, нарушение сердечного ритма, боли в костях и мышцах, тошнота, выраженная утомляемость, а также раздражительность, спутанность сознания, депрессивные расстройства.

"Снижение концентрации 25(ОН)D в сыворотке крови связано в большей степени с патологией опорно-двигательного аппарата ввиду участия данного витамина в кальций-фосфорном обмене", - объяснила эксперт.

Она добавила, что при недостаточности 25(ОН)D есть риск развития остеопороза и снижения минеральной плотности костной ткани. Вместе с тем одной из жалоб при недостаточности данного витамина в крови может быть мышечная слабость, а в тяжелых случаях развиваются деформации скелета.

Как объяснила Гаппоева, витамин D содержится в диком лососе, сельди, соме, консервированных сардинах, скумбрии, тунце и говяжьей печени. Однако она отметила, что при недостатке солнечного света, витамин практически не вырабатывается.

Кроме того, эндокринолог рекомендовала не злоупотреблять препаратами с содержанием витамина, потому что это небезопасно.