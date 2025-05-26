Названы главные причины преждевременного старения

Онколог Владимир Ивашков заявил, что преждевременное старение начинается из-за разрушения коллагена в организме.

Как передает Day.Az, главные причины, по которым это происходит, он назвал в своем Telegram-канале.

В качестве первого провокатора ускоренного старения Ивашков выделил ультрафиолетовые лучи. В связи с этим, чтобы избежать появления преждевременных морщин, он посоветовал использовать солнцезащитный крем каждый раз перед выходом на улицу, заявил он.

Кроме того, по словам врача, кожа теряет упругость из-за употребления сахара. Еще одной причиной преждевременного старения являются химикаты, содержащиеся в сигаретах. Чтобы это предотвратить, Ивашков порекомендовал включать в рацион как можно больше белка, отказаться от курения и принимать различные биодобавки, но только после консультации с врачом и без ожидания чуда от них.