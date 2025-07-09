Определен главный фактор роста заболеваемости раком желудка

До 15,6 миллиона человек, рожденных в период с 2008 по 2017 год, могут заболеть раком желудка в течение жизни.

Как передает Day.Az, об этом говорится в исследовании, опубликованном в Nature Medicine. По оценкам авторов, в 76 процентах случаев причина - заражение бактерией Helicobacter pylori.

H. pylori - широко распространенный микроорганизм, обитающий в желудке. Он провоцирует хроническое воспаление, которое может привести к развитию онкологии. Ученые подчеркивают: рак желудка остается пятой по распространенности причиной смерти от рака в мире, и число случаев может значительно вырасти, особенно в странах Азии и Африки.

По прогнозу, 10,6 миллиона будущих диагнозов придутся на Азию, из них 6,5 - на Индию и Китай. В Африке, несмотря на пока низкие показатели, ожидается рост заболеваемости в шесть раз. Исследователи смоделировали сценарий с массовым тестированием и лечением H. pylori и пришли к выводу: такая стратегия может снизить заболеваемость раком желудка на 75 процентов.

Авторы отмечают, что в странах с низким уровнем ресурсов ведение онкорегистров затруднено, поэтому фактические данные могут отличаться. Однако они призывают к инвестициям в программы ранней диагностики и профилактики H. pylori как ключевой меры снижения глобальной онкологической нагрузки.