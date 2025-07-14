Появление сосудистых звездочек может говорить о тромбозе глубоких вен

Сосудистые звездочки на ногах могут указывать на тромбоз глубоких вен или венозную недостаточность, рассказала "Газете.Ru" врач - травматолог-ортопед, председатель правления ассоциации "Лига подиатрии" Владимир Нечаев, передает Day.Az.

"У сосудистых "звездочек" есть научное название - телеангиэктазия. Самым распространенным типом является телеангиэктазия при хронической венозной недостаточности или при варикозной болезни ног. Примерно у 50% пациентов с подобной патологией обнаруживаются звездочки. Механизм образования звездочек при варикозе - неправильная работа подошвенной и икроножной помпы. Малоподвижный образ жизни, длительное нахождение на ногах, возможные заболевания мышц, сухожилий, нервов или суставов и избыточный вес способствуют недостаточной активности икроножной и камбаловидной мышц, что приводит к хронической венозной недостаточности, а в ряде случаев - к тромбозу глубоких вен", - отметил врач.

По словам Нечаева, исходя из факторов, приводящих к образованию звездочек и развитию хронической венозной недостаточности, профилактическими мерами будут нормализация веса, уровня физической нагрузки, тренировка мышц ног и всего тела. Также рекомендуется следить за артериальным давлением, отказаться от вредных привычек (курение и алкоголь), избегать как переохлаждения, так и высоких температур.

"Если вы нашли у себя телеангиэктазию, проанализируйте наличие факторов риска. Учитывайте количество беременностей, родов и образ жизни. И непременно обратитесь к флебологу, чтобы пройти полное обследование", - заключил врач.